قدمت مطرانية الأقباط الأرثوذكس في البلينا، الشكر لكلية طب الأزهر في أسيوط، والدكتور عامر القط استشاري تشوهات العمود الفقري بطب الأزهر، لنجاحه في إتمام جراحة دقيقة في العمود الفقري للطفلة مريم إدوارد صليب (11 عاما)، وإصلاحه اعوجاج العمود الفقري بنسبة 100%، تحت إشراف الدكتور إبراهيم أبوعميرة رئيس قسم العظام والدكتور مصطفى شتات عميد الكلية.

وأوضح عامر أنّ العملية استغرقت عدة ساعات، وكان النجاح حليفها بفضل تعاون أقسام المستشفى، إذ وفّر بنك الدم التحاليل والدم المطلوب، واجتهد قسم الخدير في تهيئة مكان خاص بالرعاية المركزة نظرا لصعوبة الحالة، متابعا أنّ أسرة الطفلة قدمت الشكر لما وجدوه من اهتمام داخل المستشفى، إضافة إلى معاناتهم السابقة في السفر بالطفلة للقاهرة، وتحذير الكثير من الأطباء من إجراء هذه العملية لخطورتها مؤكدا أنّ رسالتنا في الأزهر تقديم الخدمات الطبية للمرضى وبذل أقصى الجهد لرفع المعاناة عن أهاليهم.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، إنّ كلية الطب بفرع أسيوط بها نخبة من أمهر المتخصصين ومستشفياتنا تفتح أبوابها لجموع المواطنين، وتقدم لهم الخدمات اللازمة من أسيوط حتى أسوان، وزاد: "قبل أيام كان بصحبتنا الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وبحثنا كيفية الارتقاء بهذه المستشفيات ودعمها لزيادة تقديم الخدمات".