أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، عن ارتفاع نسبة المواطنين الذين جرى الكشف عليهم في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" إلى 89% من إجمالي المواطنين المستهدفين في المبادرة وأنها مستمرة بجميع مساجد المحافظة طوال شهر رمضان الكريم.

وقال شاروبيم في بيان صحفي، إن محافظة الدقهلية ما تزال تحتفظ بالمركز الأول على محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية والتي تأتي ضمن عدد من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل مسح طبي شامل للمصريين في مختلف الأمراض.

ومن جهته صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى علاج أكثر من 100 ألف مواطن من الأمراض غير السارية "الضغط والسكر" وإصدار قرارات علاجهم على نفقة الدولة، كما جرى صرف العلاج لأكثر من 35 ألف مريض ممن تأكدت إصابتهم بفيروس سي بعد انتهائهم من إجراء جميع التحاليل والفحوصات والأشعات المطلوبة وذلك من خلال 21 مستشفى بالدقهلية.