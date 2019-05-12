قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إننا بحملة "100 مليون صحة" غيرنا الخريطة الصحية في مصر، لأننا كشفنا على أمراض أكثر من 70% الوفيات بسببها، والمحافظة كلها كانت على قلب رجل واحد لنجاح المبادرة، وسبقتها عملية تدريب وإعداد قبل الحملة خلال شهري يناير وفبراير حتى قبل أول مارس عملنا مسيرة في الشوارع للتعريف بالحملة، فحققنا أكثر من 3 أضعاف المستهدف في بداية الحملة، وحققنا أرقام قياسية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم القائمين على مبادرة "100 مليون صحة" بالدقهلية، اليوم، بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى محافظات المرحلة الأخيرة للمبادرة، بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة، والقيادات الأمنية بالمحافظة والرقابة الإدارية وإدارات الصحة، وقيادات الجامعة والصحافة والإعلام.

وتساءل مكي، خلال كلمته بالاحتفال "من قد الدقهلية، إحنا رقم واحد، وحافظنا على الصدارة، احنا كنا شغالين بـ3 أرواح في 100 مليون صحة، وهذا دورنا الوطني، فشاركنا في القضاء على الديدان المعوية، وحققنا 104% بالتعاون مع التأمين الصحي، وتصدرنا المشهد، وكذلك في شلل الأطفال حققنا 101% وحصدنا المركز الأول، وحققنا المركز الأول في معايير مكافحة العدوي، وشغالين في 100 اتجاه".

وأضاف أنه قبل انتهاء الحملة فوجئت باتصال من وزيرة الصحة تقول "يا بطل العالم كله بيفتخر بكم وألف مبروك تجديد الثقة" فكانت مفاجئة كبيرة تجديد الثقي في كوكيل للوزارة.

ومن جهته قال الدكتور كمال شاروبيم، إن المبادرة حققت نجاحا باهرا في كل محافظات مصر، لأن هناك اهتمام رئاسي بها، وهي فكرة عبقرية أن نطمئن على صحة المصرين، وكشفنا على 50 مليون مصري.