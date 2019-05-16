محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الشهيد عمرو فريد ببئر العبد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بعد ظهر اليوم الخميس، توسعات جديدة لمدرسة الشهيد الرائد عمرو فريد عبد الظاهر الإعدادية المشتركة بقرية الكرامة بمركز بئر العبد في شمال سيناء.

وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة بئر العبد العميد إيهاب فرغلي، والدكتور سليمان سميط مدير الإدارة التعليمية وعدد من قيادات التعليم بشمال سيناء.

من جهته، قال يحيى يونس ياسين مدير مدرسة الشهيد الرائد عمرو فريد عبد الظاهر سعيد الاعدادية المشتركة بالكرامة، إن التوسعات ضمت جناح جديد بالمدرسة القديمة، به 3 فصول دراسية ومكتب أخصائي اجتماعي ومكتب إداري وحجرة للمعلمين ومعمل علوم ومكتبة وحجرة مجالات زراعي وصناعي ومعمل حاسب آلي وحجرة زائرة صحية، ودورات مياه، وأن المدرسة التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة بئر العبد تضم 128 طالبا وطالبة.

حيث نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المدرسة خلال فترة زمنية مدتها 6 أشهر، بتكلفة إجمالية بلغت 3.2 مليون.

بدوره، قال محمد أبو كلوب رئيس الوحدة المحلية لقرية الكرامة، إن القرية تضم مدرستين إحداهما ابتدائية وأخرى إعدادية، وساهمت التجديدات والتوسعات في إنهاء التكدس بفصول المدرسة القديمة التي تم إنشاؤها عام 2005 وتضم 3 فصول مدرسية ومكاتب إدارية.

حضر الافتتاح الشيخ سالم العكس أحد رموز قبيلة العائلة ورئيس المجالس الشعبية السابق وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ ورموز قبائل مدينة بئر العبد، فيما وجه العكش الشكر للقوات المسلحة ولقائد التنمية في شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة على دعمه المتواصل للعملية التعليمية بالقرية ومركز بئر العبد، وتذليل كافة العقبات الخاصة بالتعليم.

وفي كلمته الأخيرة للافتتاح، أكد المحافظ، أن قطار التنمية يحمل العديد من الإنجازات لأهالي شمال سيناء.