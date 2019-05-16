كشف علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، عن إستغلال عدد من السماسرة للتأشيرة الإلكترونية للعمرة التى أصدرتها السعودية مؤخرًا بنظام "الوكيل الافتراضى" فى تنظيم برامج غير شرعية تسمح بتخلف معتمرى رمضان عن العودة حتى موسم الحج، مشيرًا إلى أن الضوابط المنظمة للعمرة كانت قد قضت على تلك الظاهرة السلبية خلال السنوات الماضية.

وأضاف "الغمرى"، لـ"الوطن"، أن برنامج "رمضان- الحج" الذى بدأ السماسرة الترويج له يسمح للمواطنين المصريين بالسفر للسعودية بتأشيرة عمرة رمضان والهروب والاختباء في منطقة مكة لـ3 أشهر في مساكن غير آدمية لحين موعد الحج وآداء المناسك ثم العودة لمصر.

وأوضح، أن "هؤلاء المواطنين يفترشون الطرقات خلال الحج لعدم وجود مخيمات أو مساكن لهم"، لافتًا إلى أن هذا البرنامج لا تعلم عنه الدولة شيئًا، وفي حال تم القبض على المعتمر المتخلف عن موعد عودته يتم ترحيله لمصر، ومنع سفرة للسعودية لعدة سنوات.

وأشار إلى أن تلك السلوكيات تسئ للمواطن المصري، وتؤدي إلى حدوث أزمات خلال موسم الحج منها الازدحام والتكدس.

وطالب "الغمري"، الدولة "بالتحرك لدي السعودية لوقف منح التأشيرات مباشرة للمصريين بطريقة "الوكيل الافتراضي" حفاظًا علي موسم الحج، وحقوق المواطن المصري"، مشددًا علي "ضرورة قيام وزارة السياحة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد هولاء السماسرة المنتشرين علي مواقع التواصل، وابلاغ شرطة السياحة للتعامل معهم ووقف تلك المهزلة التي تضر بسمعة الحج المصري وتعرض المواطنين للنصب والابتزاز".

وحذر محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، من التداعيات السلبية لعودة تلك البرامج التي تتم بطرق غير شرعية، حيث تؤدي إلى ضياع حقوق المواطن المسافر في الحصول علي اقامة وتنقلات جيدة بل وتعرض سمعة الحج المصري بالكامل للخطر، مشيرا إلي أن العديد من صفحات التواصل مليئة بإعلانات من قبل سماسرة وبأسعار تتراوح ما بين 90 إلى 100 ألف جنيه.

يذكر أن آخر موعد قانونى لعودة المعتمرين المصريين هو منتصف شوال المقبل.