غادر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، مدينة زيورخ السويسرية عائدًا إلى ألمانيا بعد انتهاء زيارته الرعوية لسويسرا، التى استغرقت ثلاثة أيام، دشن خلالها كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ. كما كان له عدة أنشطة رعوية هناك.

وكان في وداع البابا في المطار السفير هشام أبوسيف سفير مصر بسويسرا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا عاد إلى ألمانيا مجددًا التي وصلها يوم السبت الماضي في مستهل زيارته الرعوية الحالية والتي تستمر في ألمانيا حتى 20 مايو الجاري.

وكان البابا دشن كنيسة العذراء في دوسلدورف الألمانية يوم الأحد الماضي، قبل التوجه إلى سويسرا، والعودة إليها مجددًا، لتدشين عدة كنائس أخرى بألمانيا أيضا خلال الأيام المقبلة.