"عزمتهم على الفطار".. "مادونا" تشارك صديقاتها المسلمات أجواء رمضان

مواقف ولحظات عدة جمعت بين "مادونا" وصديقاتها الثلاثة "هدى وفريال وياسمين" منذ لقائهن الأول بكلية الحقوق جامعة القاهرة دون أن يشغلهن أمر الديانة، فبين حضور المحاضرات واللقاء من أجل الترفيه والاستعداد للامتحانات وصولا لمشاركة المناسبات الدينية تجمع الرباعي دائما وسط جو من الألفة والصداقة الحقيقة.

ومن بين تلك المواقف الكثيرة، أرادت مادونا رأفت، الشابة العشرينية المسيحية، مشاركة صديقتها المسلمات أجواء رمضان وقضاء يوم معهن على الإفطار، لتقرر دعوتهن إلى منزلها على مائدة الإفطار التي أعدتها والدتها بحب شديد، مهتمة توافر جميع المأكولات والمشروبات التي تشتيها كل من "فريال وهدى وياسمين".

"أنا بحبهم أوي وكان نفسي أقضي يوم معهم في رمضان" بتلك الجملة عبرت مادونا عن السبب وراء دعوة صديقاتها إلى المنزل، لافتة لـ"الوطن" أنه على الرغم من تواجدها دائما طوال اليوم الدراسي مع صديقاتها لكنها أرادت استكمال باقي اليوم معهن حتى مدفع الإفطار ومشاركتهن جميع الأجواء الرمضانية

بدأ اليوم مع الصديقات الأربعة بالاستعداد للامتحان كونهم طالبات بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، وعقب الانتهاء من أداء امتحان، تجمع الرباعي للذهاب إلى منزل "مادونا" لتستقبلهن والدتها وشقيقتها "إيريني" و"شيري" بحب وترحاب شديد، وبعد ذلك جلسن جمعيهن يتبادلن الحديث حول الجامعة وفترة الثانوية العامة ثم بدأن التكلم حول مسلسلات رمضان.

تلك الجلسة المليئة بالحب والترابط توقفت مع أذان العصر، لأداء الفتيات الثلاثة فريضة الصلاة في منزل "مادونا" ذلك المكان الشاهد على الوحدة الوطنية التي تجسدت أفعالا وليس قولا فقط، ليرجعن جميعهن لمجلس حديثهن مستكملين فقرة المرح والهزار حتى أذان المغرب.

ومع رفع أذان المغرب ووقت الإفطار، ساعدت "مادونا" والدتها في تجهيز المائدة حتى تنتهي "فريال وهدي وياسمين" من أداء الصلاة، ومن ثم إلى تلك المائدة التي شهدت العديد من المواقف الطريفة والحكايات الكوميدية، لتستكمل مادونا ذلك الموقف قائلة: "بعد الفطار لقيت ماما وفريال مندمجين وبيعملوا قهوة مع بعض".

"اليوم كله كان حلو أوي عشان معاهم" بتلك الجملة اختتمت "مادونا" حديثها لـ"الوطن" عن تفاصيل اليوم الذي يمثل ذكرى غالية على قلبها وخلدته بصورة تذكارية مع صديقاتها الثلاثة وشقيقتها.