للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، انخفضت معدلات البطالة إلى أفضل مستوياتها منذ نحو عقدين، وفقا لما قاله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس.

وأكد الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة هبط إلى 8.1 % في الربع الأول من هذا العام، مقابل 10.6 % قبل عام.

بدوره، قال محمد نجم الباحث الاقتصادي، إن معدل البطالة بذلك انخفض الى أفضل مستوي تاريخي منذ 20 عام.

ورصد الباحث في تعليق له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" عدد من المعلومات المتعلقة بالأرقام الجديدة والتي من بينها:

1 - هذا المعدل (8.1%) لم يتحقق منذ 1999.

2 - معدل البطالة كان قد وصل إلى ذروته فى تاريخ الاقتصاد المصري عند 13.2% فى صيف 2013.

3 - عدد العاطلين انخفض الي 2.2 مليون فى الربع الأول لـ 2019 بدلا من 3 مليون بنفس الفترة قبل عام.

4 - اجمالي قوة العمل فى مصر تناهز الـ 28 مليون فرد.

5 - وصل مقدار التحسن فى معدل البطالة بين 2013 – 2019 إلى ما يناهز 5% , لكن أكثر من 50% من هذا التحسن جاء فى آخر عام فقط، حيث أن التحسن بين 2018 و2019 حتي الآن بلغ 2.5%.

6 - التحسن فى معدل البطالة بمصر، يعتبر من ضمن أسرع المعدلات بالعالم.,

7 - نشاط التشييد والبناء ساهم بمقدار 159 ألف مشتغل زيادة.

8 - نشاط تجارة الجملة والتجزئة ساهم بمقدار 59 الف مشتغل زيادة.

9- نشاط خدمات الغذاء (المواد الغذائية) والإقامة (الفندقة والسياحة) ساهم بمقدار 55 ألف مشتغل زيادة.

10 - نشاط الوساطة المالية ساهم بمقدار 28 ألف مشتغل زيادة.

11 - نشاط الزراعة وصيد الاسماك بلغ عدد المشتغلين فيه 5.4 مليون مشتغل بنسبة 21.1% من اجمالي المشتغلين فى مصر.

12 - نشاط التشييد والبناء بلغ عدد المشتغلين فيه 3.6 مليون مشتغل، بنسبة 14.1% من اجمالي المشتغلين فى مصر.

13 - نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغ عدد المشتغلين فيه 3.5 مليون مشتغل، بنسبة 13.7% من اجمالي المشتغلين فى مصر.

14 - نشاط النقل والتخزين بلغ عدد المشتغلين فيه 2.1 مليون مشتغل، بنسبة 8.2% من اجمالي المشتغلين فى مصر.

15 - حملة المؤهلات العليا كانوا يشكلون نحو 44.6% من المتعطلين فى الربع الأول من 2018، بما يعني أن نحو نصف العاطلين خريجي جامعات، وانخفضت النسبة إلى 36.8% فى الربع الأول لـ 201916 - المعدل الحالي للبطالة يتجاوز بفارق كبير كافة توقعات المؤسسات الدولية، سواء صندوق النقد والبنك الدوليين أو مؤسسات التصنيف الإئتماني الكبري.

ورصد الباحث أبرز الأسباب وراء تراجع معدلات البطالة، والتي تتمثل في:

1 - برنامج المشروعات القومية الكبري الذي كان له الفضل الرئيسي فى توفر فرص العمل.

2 - برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، الذي بدأ من صيف 2014 وساهم فى القضاء علي السوق السوداء وتحسن عجز الموازنة والعجز التجاري والحساب الجاري للدولة.