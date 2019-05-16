أكدت الفنانة مادلين طبر، أن السباق الرمضاني هذا العام به أعمال جيدة تستحق التقدير.

وقالت مادلين لـ"الوطن"، إنها تابعت السباق الدرامي الرمضاني منذ بدايته وهناك مسلسلات من أول 10 دقائق مشاهدة لم تتحمل سخافتها -بحسب وصفها-.

وأضافت: "لكن هذا لا يمانع أن هناك أعمال جيدة انتظرها بشغف مثل "زي الشمس" التي أثبتت فيه دينا الشربيني براعتها في التمثيل وأيضا "حكايتي" لياسمين صبري ومن شدة حبي لها لا أستطيع إلا أن أقول أنها تحاول تغيير جلدها وايضا "هوجان" لمحمد عادل إمام المبدع و"ولد الغلابة" لأحمد السقا و"حدوته مرة" لغاده عبد الرازق.