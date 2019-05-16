أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، أن مدخل الاسكندرية سيكون لوحة فنية تستقبل زوارها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ستظهر المدينة بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها و لتكون وجه مشرفة لمصر .

جاء ذلك خلال تفقده أعمال رفع الكفاءة التي تتم بمدخل إسكندرية الصحراوي أمام كارفور وطريق قناة السويس ونسب تنفيذ الأعمال من تركيب بردورات جديدة وأعمال الدهان، مشددا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الدهانات ورفع كفاءة الأرصفة وتجميل لوحات الفسيفساء بطريق قناة السويس وإزالة جميع الإعلانات المخالفة المسيئة للمظهر الجمالي لمدخل المدينة.

وتفقد أعمال تطوير استاد الإسكندرية الرياضي، الذي من المقرر أن يستضيف بعض مباريات كأس الأمم الأفريقية واستقبال المشجعين وزائري المدينة من كافة الدول الإفريقية المشاركة، متابعًا نسب تنفيذ أعمال التطوير من رصف و تركيب بردورات ودهانات.

وقال قنصوة، إنه تم التشديد على المهندسين المسؤولين عن الموقع بضرورة التأكد من سلامة الميول أثناء تركيب البلاطات ومراعاة منسوب شنايش الأمطار، ومراعاة أماكن عبور ذوي القدرات الخاصة و كبار السن أثناء تركيب البلدورات، لافتاً إلى اطمئنانه على نسب تنفيذ أعمال التطوير بحديقة الإسعاف/ موجهًا بضرورة بدء العمل في النافورة بالحديقة لتبرز جمال المنطقة وتظهر العمل الذي يتم على الأرض.

وعلى الصعيد ذاته، شدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن تنفيذ أعمال التطوير التي تتم باستاد الإسكندرية والمنطقة المحيطة به، بضرورة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير في التوقيت المحدد لها.

كما وجه قنصوة، رئيس حي وسط ورئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة، برفع كفاءة الحدائق العامة المحيطة بالاستاد ورفع كفاءة تمثال لاعب الكرة المجاور للاستاد ودهان أعمدة الإنارة وتوحيد أشكالها و الإهتمام بالإضاءة العامة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، واللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية بأعمال التطوير.