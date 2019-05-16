حددت وزارة التجارة والصناعة متوسط سعر خام البيليت خلال شهر إبريل عند مستوى 480.7 دولار للطن.

وكشف خطاب موجه من قطاع المعالجات التجارية برئاسة إبراهيم السجيني إلى رئيس مصلحة الجمارك، حصلت "الوطن" على نسخة منه، عن تعليمات بتحصيل رسوم قدرها 10.55% على كل طن بيليت مستورد بمقدار 50.7 دولارا للطن تُفرض على الشحنات التي يتم الإفراج عنها خلال شهر مايو.

وتأتي تلك المخاطبة عقب نحو شهر من قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من منتجات الحديد والبيليت المستورد، تصل إلى 15% كحد أقصى، وتقل وفقا لمتوسط سعر البيليت.

ووفقا للقرار فإن قطاع المعالجات التجارية مُكلف بأن يقوم بحساب قيمة رسم الوقاية شهريا ومن ثم إرسالها إلى مصلحة الجمارك نهاية كل شهر.