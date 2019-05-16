ناقش الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددًا من الملفات المالية والميزانية مع المحاسب مختار مختار طه، مدير عام الحسابات بالديوان العام، للوقوف على مستجدات موقف الصناديق الخاصة والأرصدة المالية الخاصة بها والعجز الموجود بالصناديق وكيفية استعاضته، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية حتى 1 أبريل 2019م، وموقف تنفيذ المشروعات الإستثمارية فى جميع مراكز ومدن المحافظة، والموقف المالى لمشروع الرمال السوداء وتسديد المحافظة لنسبة شراكتها فى المشروع.

وأكد اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو تنفيذ إزالة القمامة المتراكمة في بيلا وسيدي سالم والخاصة بمشروع تدوير المخلفات الصلبة وتطوير المصانع، وتحسين وتطوير مدينة كفرالشيخ ضمن الأرصدة الدائنة لكفرالشيخ، وكيفية تعظيم موارد المحافظة لسداد الإلتزامات المالية للجهات المختلفة.