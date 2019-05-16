تابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استكمال الأعمال بمشروع الإسكان الاجتماعي غرب مدينة كفر الشيخ، مع المهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان.

وأكد طه، انتظام الأعمال وإزالة كافة المعوقات، لإنشاء 27 عمارة سكنية فضلًا عن 10 أبراج سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بغرب مدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر للمهندس جمال العتيقي، وكيل الإسكان، وجميع العاملين بالوزارة، على جهودهم المبذولة وحرصهم على سرعة الانتهاء من مشاريع الإسكان في موعدها.