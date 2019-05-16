انطلقت مسابقة القرآن الكريم، التي تنظمها جمعية الشبان المسلمين بمطروح، للعام الـ12 على التوالي، بالتعاون مع مديرية أوقاف مطروح، والتي تقام تحت رعاية اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، ومجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين، وتستمر على مدار 4 أيام حتى الأحد المقبل.

وأكد إبراهيم قدورة، رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بمطروح، أن مسابقة القرآن الكريم الرمضانية يشارك بها 500 متسابق، وتقام للعام الـ12 على التوالي، وهم جميعا من جميع قرى ونجوع مركز ومدينة مرسى مطروح.

وقال قدورة، إن المسابقة تتضمن 5 مستويات هى حفظ القرآن كاملًا، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن، وربع القرآن، من أجزاء القرآن الكريم، وتتم المسابقة بعد صلاة عصر على مدار 4 أيام وتستمر حتى الأحد المقبل.

وأوضح أن المسابقة تهدف إلى إبراز جانب المشاركة الاجتماعية والإهتمام بكتاب الله الكريم، والعناية بحفظه وتجويده، وتشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله، حفظًا وأداءً وتدبرًا.