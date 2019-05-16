نشر عمر علاء، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولاعب فريق ناشئي 2000 بالنادي الأهلي، صورة، تجمعه بشقيقه الراحل، محمد علاء، عبر حسابه على "إنستجرام"، في الذكرى العاشرة لوفاته، والتي تحل بعد يومين.

وتوفي "محمد" الابن الأكبر لعلاء مبارك، في الـ18 من مايو عام 2009، إثر أزمة صحية مفاجئة، الأمر الذي أحزن الرئيس الأسبق وأسرته ومحبيه.

ويحرص "عمر" على إحياء ذكرى شقيقه سنويًا، عبر نشر صورة تجمعهما في الطفولة.

وكتب لاعب ناشئي النادي الأهلي، جملة لشقيقه، أرفقها مع الصورة، وهي: "لا أشعر أنها 10 سنوات على الإطلاق، أشعر أنه كان بالأمس، أفتقدك بشدة".