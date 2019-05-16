أحبط رجال جمارك تفتيش الركاب بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، مساء اليوم، محاولة تهريب عدد من أجزاء ومكونات طائرات التجسس وأدوات الاتصالات محظور تداولها دخولها البلاد طبقا للقانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيه والمعلن بمنشور استيراد رقابي رقم 1 لسنة 2018، ولأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1988، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2013، وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

واشتبه رجب بحيري، رئيس الوردية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة فى الراكب المصرى "ا.ع.ا"، القادم من الشارقة نظرا لارتباكه.

وبتمرير حقائبة للفحص بجهاز أشعة X-RAY بمعرفة مأمورى فحص الأشعة، تحت إشراف مدير الفحص، فتبين وجود كثافات عالية.

وبالعرض على السيد رزق، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبة، وتبين وجود 4 أجزاء طائرة موجهة لاسلكيا مزودة بالكاميرا و78 أنتنه "إريال" و41 بوردة صغير الحجم لها مخرجين لوضع أنتنه و 86 غطاء اسود بلاستيك و8 علبة بلاستيكية بيضاء اللون "جزء من ريموت طائرة بلاستيكية" و18 شاحن و15 وصلة بلاستيك خاصة بالشاحن.

وقرر محمود فرغلي، مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط رقم 27 لسنة 2019 للراكب، وإحالة الراكب للجهات المختصة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدى الأنصاري، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.