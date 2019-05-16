بالفيديو| المشير طنطاوي وعدلي منصور يشاركان في "حفل إفطار الجيش"

شارك المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا سابقا، في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وتضمنت قائمة الحضور لحفل الإفطار، كل من "الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس الأركان"، وعدد من الوزراء، ونواب البرلمان، وقادة الأفرع الرئيسية، وكذلك قادة القوات المسلحة والشرطة، والشخصيات العامة والإعلاميين.