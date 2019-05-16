مفتي الجمهورية: الصلاة ليست شرطا لصحة الصوم

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال أحد المواطنين،: "ما حكم من ترك الصلاة أثناء الصيام، هل صومه مقبولا؟"، بأن ترك الصلاة من الكبائر، وقد ورد الوعيد الشديد في سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، لمن ترك الصلاة.

وأضاف "علام"، خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على يوتيوب، أن الله قال في كتابه العزيز: "إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"، كما أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لم يترك الصلاة قط، ولم يؤجلها، فالصالحون لا يتركون الصلاة.

واستطرد مفتي الجمهورية،: "الصلاة ليست شرطًا في صحة الصوم، فالصوم دون صلاة صحيح، فهل يقبله الله أو لا يقبله؟، هذا لا يعمله إلا الله".