رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 8 ملحوظات بمخالفات، في الحلقة 12 من مسلسل حدوتة مرة، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، منها 8 ألفاظ متدنية ومخالفة تتعلق بعدم احترام اللغة العربية.

وقال التقرير، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن هناك 8 ألفاظ سوقية متدنية في المشاهد التالية:

1- محمود الحلوجي: "وأنا في الحج أو فالعمرة دايما بتابع الشغل عالزفت الموبايل".

2- نبيل المحامي: "القضية دي فيها لبط كتير جدا".

3- كريم: "دي اسمها قلة ذوق".. رنا: "قلة ذوق.. لأ دنت مجنون بقى".. صديقتها: "هربانة منك خالص".. كريم: "فصلتوني".

4- جميلة لصديقتها: "اتنيلي بقى اتنيلي، واقعدي بطلي هبل".

5- رنا: "شكلك طبيتي ووقعتي على بوزك".

6- زوجة محمود الحلوجي: "إنما طول ما أنت ماشي مع النسوان الرخيصة اللي بتشمي معاها دي، عمري ما هحترمك".

7- نبيل المحامي: "أنت كده يا غبي يا بتستعبط".

8- نبيل المحامي: "كنت عارف إن سِكَكَكْ كلها شمال".