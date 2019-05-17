رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 8 ملحوظات بمخالفات، في الحلقة 12 من مسلسل حدوتة مرة، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، منها 8 ألفاظ متدنية ومخالفة تتعلق بعدم احترام اللغة العربية.
وقال التقرير، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن هناك 8 ألفاظ سوقية متدنية في المشاهد التالية:
1- محمود الحلوجي: "وأنا في الحج أو فالعمرة دايما بتابع الشغل عالزفت الموبايل".
2- نبيل المحامي: "القضية دي فيها لبط كتير جدا".
3- كريم: "دي اسمها قلة ذوق".. رنا: "قلة ذوق.. لأ دنت مجنون بقى".. صديقتها: "هربانة منك خالص".. كريم: "فصلتوني".
4- جميلة لصديقتها: "اتنيلي بقى اتنيلي، واقعدي بطلي هبل".
5- رنا: "شكلك طبيتي ووقعتي على بوزك".
6- زوجة محمود الحلوجي: "إنما طول ما أنت ماشي مع النسوان الرخيصة اللي بتشمي معاها دي، عمري ما هحترمك".
7- نبيل المحامي: "أنت كده يا غبي يا بتستعبط".
8- نبيل المحامي: "كنت عارف إن سِكَكَكْ كلها شمال".