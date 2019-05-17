مواليد برج الجدي مخلصون في زواجهم ويحترمونه أشدّ احترام، كما أنّهم مستعدون للتضحية، وتنشر "الوطن" لأصحاب البرج حظهم على الصعيد المهني والعاطفي، من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات رائعة، وقد تساعدك اليوم نصائح الأصحاب في الوصول لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس تدعمك في منزل الحب وتدفعك نحو التخطيط لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.