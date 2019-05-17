مقطع فيديو انتشر لـ"حسام حسن" المدير الفني لنادي سموحة، ظهر خلاله وهو يتلفظ بـ"ألفاظ نابية" تجاه رجال الشرطة المتواجدين في ملعب بتروسبورت، لتأمين مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت السبت الماضي.

المحامي أحمد الجنزوري، أعلن أنه بصدد تحريك بلاغ ضد حسام حسن، بعد غد، السبت، بسبب ما بدر من الأخير من تصرفات مسيئة إلى رجال الشرطة.

وفي تصريحات لـ"الوطن"، قال "الجنزوري"،: إن 18 من رجال الشرطة توجهوا إلى مكتبه، أمس الخميس، منهم "6 لواءات، و5 عمداء، 2 من العقداء، و5 برتبة رائد"، وطلبوا منه التقدم ببلاغ ضد مدرب سموحة الحالي.

وأشار إلى أن البلاغ الذي سيقدمه ضد حسام حسن، يتضمن ما احتواه مقطع الفيديو من إساءات إلى رجال الشرطة.

ودخل حسام حسن، في حالة عصبية شديدة، عقب إحراز "جيرالدو دا كوستا" لاعب الأهلي هدفًا في مرمى فريقه بالدقيقة 98 من المباراة، معترضًا على طول الوقت بدل من الضائع الذي احتسبه حكم اللقاء.

وتطور الأمر إلى ما بعد اللقاء، حيث دخل في مشادة مع رجال الأمن الذين تكفلوا بالفصل بينه وبين الحكم ولاعبي الأهلي.