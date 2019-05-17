مواليد برج الدلو حساسون ويشعرون بقرب الأحداث السيئة قبل حدوثها.

وتنشر "الوطن" لأصحاب البرج حظهم على الصعيد المهني والعاطفي، من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط، المريخ في منزل الصحة يمدك بالطاقة وبالقدرة على إنجاز واجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا، كن مستعدا اليوم للاجتهاد فلا شيء يدرك بدون تعب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مروان خورى، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.