نشر الكاتب عبد الرحيم كمال، بيانا، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تناول خلاله الأزمة التي وقعت في مسلسل "زلزال"، ودفعته للانسحاب.

وجاء بيان عبد الرحيم، كالتالي:

"بيان من الكاتب عبد الرحيم كمال: تم الاتفاق بيني وبين الفنان محمد رمضان على تقديم مسلسل زلزال في شهر رمضان، واقترح علي اسم المخرج إبراهيم فخر، الذي لا أعرفه، وأخبرني بأعماله السابقة، فوافقت، اعتمادا على سابق التعامل بينه وبين محمد رمضان، وبينه بين الشركة المنتجة".

وقال: "ومع بدايات العمل، اكتشفت وجود بعض الصعوبات في طريقة التعامل والتفكير والتصور الفني بيني وبين المخرج، وتجاوزتها حين أبدى تقبله وموافقته على تصوري الكامل للعمل، واعدًا بالاحترام والالتزام بكافة التفاصيل والخطوط الدرامية للعمل التي اتفقنا عليها، وبدأت رحلة العمل والكتابة مع الاستمرار".

وأضاف: "في عقد جلسات العمل الثلاثية بيني وبين المخرج وبطل العمل، وفِي نهاية الجلسات، كان يتم الموافقة على الشكل النهائي للحلقة، وبدأ التصوير مع استمراري في الكتابة، حيث فوجئت باتصالات عديدة من الفنانين العاملين في المسلسل يتساءلون عن بعض المشاهد إن كانت حقا من تأليفي؟؟؟".

واستطرد: "اكتشفت حدوث تغييرات في بعض خطوط الدراما، وإضافة شخصيات لا علم لي بها (ذات أسماء بذيئة)، والأحداث، وذلك دون إعلامي بأي ملاحظات يمكنني تعديلها وفقا للمتعارف أخلاقيا وفنيا ومهنيا عليه بين المخرج والمؤلف".

وعن ما فعله، قال: "اتصلت بالشركة المنتجة، ووجهت الشركة له تحذيرا، فكرر الأمر، فتوقفت مرة أخرى عن الكتابة، وطلبت من الشركة أن يكتب تعهدا بعدم تكرار تدخله غير المهني دون علمي في الكتابة، وبالفعل ألزمه حسام شوقي بكتابة ذلك التعهد، وتم ذلك، وانقطع بعدها المخرج عن التواصل معي تماما بشأن أي ملاحظات، وأنهيت كتابة حلقات المسلسل بالكامل (الثلاثون حلقة)، وتم تسليمها للشركة المنتجة حيث فوجئت بمزيد من التدخلات دون الرجوع إليّ، حتى بعد تعهُّدِهِ كتابةً، بعدم تكرار هذا التصرف".

وأكمل عبد الرحيم، بيانه: "ولأنني بعد مشواري الذي تعاملت فيه مع مخرجين كبار يحترمون الكاتب، ويعرفون أصول وآداب المهنة، لأجدني مضطرا لكتابة هذا البيان، حيث أن هذا المسلسل تم التدخل فيه بشكل سافر وغير فني، مما أضر بشكل ومضمون موضوعي الأصلي للعمل، وصياغته (وعلمت أن التغييرات طالت حتى القيم الأساسية، وصنعوا نهاية للعمل تنتصر لكل قيم الرجعية، والبلطجة، ومنطق الشارع، واستبدال القانون بالذراع والعنف، وليس للقيم الإيجابية والإنسانية الراقية والتي كتبتها على مدار ثلاثين حلقة كاملة)".

واختتم بيانه: "وأُعلن أسفي عن تعاملي مع إبراهيم فخر، مخرج العمل، لعدم التزامه بأخلاقيات وأعراف المهنة، وأعلن أن هذا المسلسل لا ينتسب إليّ بحال من الأحوال كتابة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع النقابة تجاه هذا المخرج، فضلا عن باقي وكافة المسارات القانونية الممكنة لإيقاف هذا الابتذال الفني وعدم الأمانة.. الكاتب عبد الرحيم كمال".

ويخوض عبد الرحيم كمال سباق رمضان الحالي، للمنافسة الدرامية بعد غياب عامين، منذ أن قدم مسلسل "يونس ولد فضة".

وكانت آخر أعماله "أهو ده اللي صار" الذي انتهى عرضه مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري، وشارك في بطولته كل من "روبي ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزواي".