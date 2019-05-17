يعتبر مواليد برج الحوت من أكثر الأشخاص محبة، لكن مصلحتهم فوق الجميع، وتنشر "الوطن" لأصحاب البرج حظهم على الصعيد المهني والعاطفي، من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت خاليا آن لك أن تفرح وأن تسمع كلمات الحب والإعجاب وتخيم الرومانسية في الأجواء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.