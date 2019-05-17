رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفتين بالحلقة ١١ من مسلسل بركة، تتعلق بألفاظ سوقية ودونية ومبتذلة.

وقالت اللجنة في تقرير رصد الحلقة الـ11، الذي حصلت عليه "الوطن"، إن المخالفتين في مشهد بين محمد لطفي وأفراد "المافيا" قال فيه: "كام بغل جوه بصرف عليهم، وأضاف مهندس برمجيات: "وكأنك بتجري ورا عيل صايع داخل حواري.

كما تم رصد مخالفة تتعرض بعدم احترام القانون، جاءت خلال مشهد بين عمرو سعد وأحد أقاربه يدعي "كريم": "الناس دي القانون مينفعش معاهم.. دي شبكة عفية وكبيرة".