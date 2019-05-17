انتهت أحداث الحلقة 10 من مسلسل «لمس أكتاف» للفنان ياسر جلال، باتفاق «حمزة» مع «أدهم» على تهريبه من السجن.

وتواصل أحداث المسلسل حيث بدأت الحلقة الـ11 من المسلسل، باتصال «أدهم» بشقيقته لإخبارها بمعلومات عن السجن المتواجد فيه، لإخبار «حمزة» بهذه المعلومات حتى يتمكن من تهريبه.

وفي ذلك الوقت ظلت «عايدة» متخوفة من فكرة تهريب «أدهم»، ليطمئنها «حمزة» بضرورة تهريبه.

وتوالت الأحداث بذهاب «كاميليا» إلى «عبد المنجي» ليخبرها بأنها السبب في كل ما يحدث، وأن «حمزة» اكتشف خيانته له.

وفي نهاية الحلقة تمكن «حمزة» من تهريب «أدهم» لكن وقع بعض رجاله في يد الشرطة.

ومسلسل «لمس أكتاف» من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، كارولين خليل، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.