يظهر المصارع الأوليمبي كرم جابر في شهر رمضان الجاري من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي والمؤلف هاني سرحان، ويشارك في البطولة فتحي عبدالوهاب وإيمان العاصي وحنان مطاوع.

وتدور أحداث المسلسل حول المصارع الطموح والقوي "أدهم عبد الجابر"، والذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل.

ويقدم كرم جابر شخصية مصارع صديق ياسر جلال، والذي فاز بالعديد من البطولات، إلا أنه يترك المصارعة بعد إصابته بالشلل، نتيجة مباراة لعبها ضد أدهم عبدالجابر، وتتوالى الأحداث في سياق درامي مثير.

مشاركة كرم جابر تعيد للأذهان تجاه أبطال الألعاب البدنية وألعاب القوى للتمثيل منذ عشرات السنوات في الدراما والسينما المصرية، والتي بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

زكي رستم

"عفيجي السينما" وأحد أفضل المبدعين في تاريخ السينما المصرية، والذي اشتهر بأداء أدوار الشر، كما انه برع للغاية في أدوار الخير والأدوار المركبة، كان في الأساس بمارس رياضة رفع الأثقال، وحصل على المركز الثانى على مستوى مصر فى مسابقة رفع الأثقال، ونشرت صورته فى المجلات وهو يستعرض عضلاته.

زكي رستم اتجه للتمثيل بعد ذلك رغم انتمائه لعائلة أرستقراطية عريقة، ليحقق تاريخًا كبيرًا بدأه مع السينما الصامتة في فيلم "زينب" عام 1930، ليصل رصيده إلى 55 فيلمًا منها الضحايا، والوردة البيضاء، والاتهام، وليلى بنت الصحراء، والعزيمة، والسوق السوداء، وياسمين، وأنا الماضي، وبنت الأكابر، وبائعة الخبز، وصراع في الوادي، وأين عمري، ورصيف نمرة 5، والفتوة.

أحمد مظهر

فارس السينما المصرية، الذي كان يمارس رياضة الفروسية، ومثل مصر في دورة هيلسينكي، وحقق أرقاما عالمية كبطل الفروسية، مكنته من الصعود بين كبار أبطال هذه الرياضة فى العالم، قبل أن يتجه للسينما المصرية ويصبح واحدا من أفضل نجومها عبر تاريخها الطويل، وقدم أعمالا خالدة مثل دعاء الكروان والناصر صلاح الدين.

الشحات مبروك

بطل العالم في كمال الأجسام، والذي اتجه للسينما والتليفزيون منذ الثمانينيات، وقدم أفلاما عديدة مثل لهيب الانتقام، أمريكا شيكا بيكا، انتقام امرأة، غريب في الميناء، وعدد من المسلسلات منها الأب الروحي وعوالم خفية والركين والشوارع الخلفية والخروج.

يوسف منصور

بطل مصر في الكونغ فو، والذي دخل المجال الفني بالصدفة، حين قابل المخرج إبراهيم عفيفي، وعرض عليه المشاركة للمرة اﻷولى من خلال فيلم "العجوز والبلطجي"، ليقدم مسيرة سينمائية قدم خلالها العديد من الأفلام التي تعتمد على الفنون القتالية في الأساس، مثل قبضة الهلالي، لا يا عنف، دعوة للحب، الشرس، وبدر.