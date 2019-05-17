صحف العالم عن كوبري «تحيا مصر»: أهرامات مصرية معلقة حطمت الأرقام القياسية

سلطت الصحف العالمية ووكالات الأنباء، أمس، الضوء على افتتاح كوبرى «تحيا مصر» بروض الفرج. ووصفت شبكة «روسيا اليوم» الروسية المشروع بأنه «كالأهرامات المعلقة». وقالت فى تقريرها إن «مصر قد حطمت الأرقام القياسية، أمس الأول، بافتتاح أعرض جسر معلق على نهر النيل، والذى دخل رسمياً موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع الأبواب، وشُيّد الجسر على شكل الأهرامات المعلقة عند إضاءته»، مشيرة إلى أن مصر ربطت بين البحرين المتوسط والأحمر بعمل هندسى حطم الأرقام القياسية. وأضافت الشبكة الروسية: «مصر لم تكتفِ ببناء الكوبرى فقط، بل من المقرر إجراء تطوير شامل للمنطقة حول الكوبرى، وستُبنى أماكن سياحية ومراسى للمراكب السياحية والنيل، ومناطق جذب ترفيهى، بالإضافة لتطوير كامل لجزيرة الوراق المحاذية لها».

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن «المشروع يُعد واحداً من سلسلة مشاريع ضخمة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل. ويُعد الجسر الذى يعبر النيل شمال وسط القاهرة حلقة رئيسية على طريق سريع يمتد من البحر الأحمر فى الشرق إلى الساحل الشمالى الغربى لمصر، ويهدف إلى المساعدة فى الحد من الازدحام فى العاصمة المصرية». وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه «من بين المشاريع الأخرى التى تم إطلاقها فى عهد السيسى توسيع قناة السويس، الذى تم الانتهاء منه فى عام 2015، وبناء عاصمة مصرية جديدة فى صحراء شرق القاهرة، وهى قيد الإنشاء حالياً».

وأشادت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية بالمشروع المصرى، وقالت فى تقريرها، إن «مصر نجحت فى بناء أوسع جسر معلق فى العالم»، وتحدثت الوكالة الصينية فى تقريرها عن مواصفات الكوبرى، قائلة إن «جسر محور روض الفرج مقسم إلى خمسة أجزاء، ويبلغ طول جسر المحور 16.7 كم، وشارك ما يقرب من 4000 مهندس وفنى وعامل فى بنائه، كما يبلغ ارتفاعه 64.7 متر»، فيما سلطت صحيفة «ديلى ستار» البريطانية الضوء على كوبرى «تحيا مصر»، وقالت إن «الجسر يحتوى على 6 ممرات مرور فى كل اتجاه، مما يجعله أكبر جسر معلق فى العالم.