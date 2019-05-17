شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل "هوجان"، تعيين محمد إمام "هوجان" حارس شخصي لـ"كمال اللبان" رياض الخولي، وطلبت إحسان من خطيبها "حورس" أن يقطع صداقته بـ "لطفى الحراق" بعد زواجه بسبب سمعته السيئة فى الحارة، الأمر الذى وافق عليه حورس وطلب من خطيبته أن تحضر معه فرح لطفى بعدها لا يتعامل معه ولا يتحدث إليه مرة أخرى.

وحذر "كمال اللبان"، "هوجان" من الخيانةـ وأنها غير موجودة في تعاملات الآخرين معه، وأن أي خيانة ستعرضه حياته للخطر، واستلم "هوجان" بطاقة جديدة باسم بلال العناني وسلاح شخصى وهاتف محمول للتواصل معه، ورخصة سلاح.

وأثناء عودة "هوجان" للحارة مرة أخري تفاجأ بزواج "لطفى الحراق" من طلقيته "نوجة"، وبعد مواجهتهما قرر قطع علاقته بالحراق، وقام مجدى، محامٍ وردة، بإحضار مدرسات لتعليم وردة لغة عربية وإنجليزية وأسلوب الإتيكيت للارتقاء بأسلوبها فى التعامل.

وتلقى لطفى الحراق، مكالمة هاتفية من بهلول يطلب منه الحضور حالًا لمقابلته لاستكمال العمل معه، وبمجرد وصوله تعدى عليه اثنين بالضرب.