بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل هوجان لمحمد عادل إمام، من مشهد نهاية الحلقة السابعة حيث يواصل "بهلول" تهديد "وردة" بالسلاح لتعيد له أمواله، التي استولت عليها خلال فترة حبسه في السجن.

وفي اللحظة الأخيرة، ينقذ "وردة" من يد "بهلول" وفجأة يحضر ابن عائلة الورداني، ليفسد لحظة تعذيب هوجان لبهلول، محاولا السيطرة على وردة وبهلول وهوجان ويسمح لحورس بالانصراف ثم يتحول هوجان لينقض على ابن الورداني وينهال عليه بالضرب ليصطدم بهلول به ويطعنه ابن الوردانى فى قدميه بغرض قتله.

وخلال المعركة بين هوجان وابن الوردانى وبهلول فر حورس ليساعد وردة على الهرب بعد أن أخذت مستلزمات الحقيبة الخاصة بها، بالإضافة إلى فلاشة سقطت من الخزينة المسروقة، وفجأة يقفز الحراق فى سيارة وردة، ولكنها تستطيع خداعه لتطلب منه أن يذهب لشراء زجاجة مياه وتفر هاربة.

ويعود هوجان إلى غرفته ليجد نوجا ووالدتها وأخاها مقيدي الأيدي من قبل رجال كمال بيه صاحب الخزينة الذي سرقه هوجان والحراق وحورس ونوجا في الحلقة السابقة، وفور دخول هوجان الغرفة يتم صعقه ليسقط على الأرض ويأخذه رجال كمال بيه للعرض عليه.

ويطلب كمال بيه من هوجان أن يعيد له الأوراق والفلاشة، مؤكدا أنه ليس بحاجة للأموال المسروقة، ليذهب إلى بهلول لإعادة الأوراق والفلاشة ولكنه لا يجد سوى الأوراق والأموال المسروقة ليحمل هوجان الخزينة بها الأموال والأوراق متجها إلى فيلا كمال بيه وهناك تقوم مشادة كلامية بين هوجان وكمال بيه حول اختفاء الفلاشة.