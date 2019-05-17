واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه ليفقد 6 قروش خلال يومين فى المتوسط، وتراوح السعر خلال تعاملات أمس بين 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى، فى وقت اعتبر فيه تجار أن هذا التراجع سيؤثر إيجاباً على الأسواق.

وشهدت تعاملات أمس انخفاض سعر الشراء فى 8 بنوك دون مستوى 17 جنيهاً وهى: «مصر والإسكندرية والعربى الأفريقى الدولى والأهلى المصرى وعوده والبنك التجارى الدولى والإمارات دبى الوطنى وقطر الوطنى».

وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن ارتفاع سعر الجنيه، وانخفاض الدولار، سيكون له رد فعل على الأسعار بالانخفاض داخل الأسواق، موضحاً أن الأسواق حالياً تعانى من «ركود تضخمى»، أى تباطؤ فى عمليات البيع والشراء بسبب ارتفاعات الأسعار التى أضعفت القوى الشرائية للمتعاملين. وذكر «العربى»، لـ«الوطن»، أنه حال مواصلة الدولار انخفاضه فإن استجابة السوق لن تكون فورية، مؤكداً أن الأسعار تنخفض بنفس نسبة تراجع سعر صرف الدولار مع أخذ العرض والطلب فى الاعتبار، لافتاً إلى أن انخفاض بعض أسعار السلع قد يؤدى لزيادة الطلب عليها، ما قد يدفع الأسعار لبعض الارتفاعات. وأبدى حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاؤله بتراجع الدولار، وقال إن هذا التراجع سيؤدى لانخفاض الأسعار وحراك فى السوق من حيث البيع، فى ظل حالة الركود المسيطرة حالياً بسبب الارتفاعات السابقة لسعر الدولار وزيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع سعر التعريفة الجمركية لبعض السلع وغيرها.

"النجار": إذا هبط الدولار لـ16 سيصل الانخفاض للربع

وتوقع «النجار» أن تسجل بعض السلع انخفاضاً قد يصل لـ٢٥٪ حال تراجع الدولار لـ١٦ جنيهاً.