نشر اللاعب الدولي عمرو وردة، لاعب منتخب مصر ونادي "باوك" اليوناني، صورة له مع الفنان عمرو دياب، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "الهضبة" و"وردة"، في مركز الألعاب البدنية "جيم"، وهما مبتسمان، وحازت الصورة على أكثر من 90 ألف إعجاب ومئات التعليقات.

وعلق أحمد المحمدي، لاعب المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف أستون فيلا الإنجليزي، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، مشيدًا بالظهور المميز لـ"الهضبة"، وكتب: "ده أصغر منك يا وردة".

وكان "وردة" و"المحمدي" قد أُختيرا ضمن القائمة النهائية للمعسكر الأخير للمنتخب الوطني، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستتضيفها مصر في يونيو المقبل.