بعد الصلح.. القصة الكاملة لـ"خناقة" محمد رمضان وبشرى

أزمة فنية كبيرة شغلت الجمهور، كان الفنان محمد رمضان هو أحد أطرافها أمام والآخر كانت المطربة بشرى، بعدما أطلق "رمضان أغنياته "نمبر وان - الملك"، والتي أرادت الأخيرة أن ترد عليا، باستخدام نفس السلاح عن طريق أغنية "كوبرا"، والتي هاجمته من خلال كلماتها والكليب.

بشرى ترد على محمد رمضان بـ"كوبرا"

وهاجمت بشرى، في الأغنية، الفنان محمد رمضان بشكل غير صريح وردت من خلالها على أغنيتي "نمبر وان" و"الملك"، اللتين قدمهما رمضان في وقت سابق من العام، وأدت إلى حالة من الانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن الأغنية تحمل قدرا من التنمر والعنصرية ضد محمد رمضان، والبعض الآخر يرى أنها نجحت في الرد عليه بنفس طريقته.

مهرجان فني سبب الأزمة بين رمضان وبشرى

يرى البعض أن الخلاف بين محمد رمضان وبشرى يعود إلى وقت إقامة الدورة الثانية من أحد المهرجانات الفنية، وبالرغم من وجود عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب في الدورة الثانية للمهرجان، إلا أن محمد رمضان كان من الوجوه الغائبة عن حضور فعاليات المهرجان الوليد.

و كشف "رمضان" أثناء لقائه مع برنامج "عرب وود" المذاع على قناة "روتانا سينما"، نوفمبر الماضي، أنه لا يعلم إذا ما كانت أرسلت له إدارة المهرجان دعوة للحضور أم لا، لأنه يجب إرسالها إلى الشؤون المعنوية أولا باعتباره جنديا بالقوات المُسلحة، "قبل أن أحضر أي فعالية يجب أن تذهب الدعوة أولا للشؤون المعنوية".

محمد رمضان عن مهرجان الجونة السينمائي: "متحرر وبه خمور"

"مهرجان متحرر به خمور، وأنا كفرد تابع للقوات المسلحة لا يمكنني الظهور في أماكن بها مثل تلك الأشياء"، قالها الفنان محمد رمضان ليوضح سبب غيابه عن الفعاليات التي لم يشارك بها، وهو ما وجده البعض ردا قاسيا قد يقلل من قيمة المهرجان الثقافية والسينمائية، وهو ما علق عليه المخرج أمير رمسيس المدير الفني لأحد المهرجانات، في أحد التصريحات الصحفية، أن كل شخص حر في قناعاته، مستنكرا وصف المهرجان بـ"متحرر"، قائلا: "هل هناك مهرجان متحرر وآخر متزمت؟".

في ذات الإطار، نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يرد فيه على أغنية "كوبرا" التي نشرتها الفنانة بشرى على قناتها على "يوتيوب"، ظهر فيه أشخاص يرددون أغنية "الملك".

كتب آخر فصول الصراع بين الثنائي، أمس، بعد أن تدخل رجل الأعمال نجيب ساويرس للصلح بينهما، وكتبت بشرى، عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين، وشكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا، بس الحقيقة إن مفيش خلاف وده تنافس فني ليس إلا، والأهم سعادة الجمهور، وإن شاء الله بعد كدة نشتغل مع بعض، مش نتبارز بالأغاني بس".