شهدت الحلقة 11 من مسلسل "زلزال" تطورات عديدة، حيث جلس محمد حربي الشهير بـ"زلزال" مع صديقه "سلام" في كافيتريا الجامعة، وتأتي "أمل " إلى "زلزال"، وتكتشف أنه مجهد فيقول لها إنه لم ينم منذ الأمس، لتخبره أمل بأن الدكتور عبدالحليم سعيد فريد تقدم لخطبتها ووافق والدها خليل بيه، فيسود الصمت.

وأمام صمت "زلزال"، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، تنتفض أمل وتقول له إن لم يتقدم لخطبتها فلن يكون له حق عندها سواء تزوجت أم لم تتزوج، ثم تتركه وتنصرف.

وفي أثناء عمل "صافية" فى جمع الأطباق بعد انتهاء الزبائن من تناول الطعام، جاءها "وردة"، بلطجي الموقف، وحاول إقناعها بالزواج منه فهو الوحيد القادر على حمايتها وجعلها سيدة الموقف كله، ومع قيامه بوضع يده عليها تقذفه بالأطباق.

ويتوجه الأستاذ زهدي للقاء خليل بيه، ويخبره بأن "زلزال يريد الزواج من أمل"، فبينهما قصة حب شهد عليها بنفسه، فتبدو علامات الغضب على وجه والدها.

ويتوجه "زلزال" برفقة "أسامة وحسيب" إلى محل لبيع "البدل"، يشترى "بدلة" استعدادا لخطبة "أمل"، وهنا يقول حسيب إنه فاز بالمال والجمال والنسب، ليطلب منه زلزال أن يتمهل حتى يوافق "خليل"، ثم يدخل لقياس بدلته، ويوجه "أسامة" عتابا لـ"حسيب" ويطالبه بألا يتسبب فى ضيق "زلزال".

ويستعد الأستاذ زهدي كى يرافق زلزال إلى سرايا "خليل بيه" لخطبة "أمل"، ويقص على زوجتيه ما دار بينه وبين "خليل" حتى أقنعه بتلك الزيجة، ويخبرهما بأن "خليل" بيه لم يرد طلبه لمكانته.

وينادى "خليل" على خادمته ويعنفها بسبب انطفاء إحدى اللمبات، ثم يطلب من "زلزال" أن يغير اللمبة فهذه هي مهنته، لكن "زلزال" يرد بأنه "لا يستطيع القيام بذلك من دون سلم، فيطلب خليل من خادمه إحضار سلم له، ويطلب من خادمته أن تحضر ابنته أمل".