شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "علامة استفهام"، كشف غموض علاقات الحب والزواج بين أبطاله.

وشهدت الحلقة خناقة بين مروة الشواف وقنديل "إسلام حافظ" وقال نوح لمروة ابنة عمه، "ساعديني يا مروة عشان أساعدك أنا عايزة أجوزك لجاسر أخويا".

وكشفت الحلقة عن علاقة زواج بين فؤاد "محمود البيزاوي" عم نوح وعيشة الخادمة "حنان سليمان"، كما أفصحت عن حب نوح وجاسر أخوه لرحاب والتي تجسدها ميريهان حسين.

وتوالت أحداث الحلقة حول الدكتور سامح ومحاولته البحث عن علاج نوح، وجلس سامح "هيثم أحمد زكي" مع قنديل في المصحة النفسية التي يتعالج بها نوح، وسأل الدكتور سامح قنديل عن مروة الشواف فرد "مروة سم 3 مرات" .

وانتقل الدكتور سامح لنوح الشواف وقال له: "قنديل بيقول مروة وقبل استكمال كلامه قال نوح" قنديل كداب" وقال له "العلامات إجابات بس دايما مش متشافه".

وأبلغ سامح نوح بأنه تواصل بالهاتف مع أخوه جاسر، فانفعل نوح وهدد سامح "ابعد عن جاسر أخويا أنا بحذرك".

وبعد ذهاب سامح الذي يعاني من مشاكل مع خطيبته ريم، عاد لمنزله فأبلغه والده عبد الرحمن أبو زهرة بالاتصال بريم، وقال له: "هترد عليك".

وخلال حديث سامح مع خطيبته عبر اتصال فيديو واعتذاره لها، ردت ريم باكية: "مش هتفرق يا سامح خلاص"، فقال لها: "مالك يا ريم انتي في حد عندك"، قالت له" "العلامات إجابات يا سامح بس دايما مش متشافة"، وصرخت وكان أحد اعتدى عليها وتنتهي الحلقة على ذلك المشهد الغامض.

مسلسل علامة استفهام، تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، ومن بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة وآخرين.