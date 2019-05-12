تدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل علامة استفهام حول إخبار "نوح الشواف" محمد رجب، الدكتور "سامح"هيثم أحمد زكى، بأنه هو من قتل الدكتور "طارق".

مسلسل علامة استفهام تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث

واندهش سامح من هذا الكلام ولم يصدقه ثم يبلغه بأنه سيساعده للخروج من هذه الحالة، ليطلب منه "نوح" قبل مغادرته غرفة العزل أن لا يتخلى عنه أبدا مهما حدث.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة وآخرون