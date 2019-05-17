أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية، حتى يوم 18 رمضان، على أن تبدأ جميع العروض الساعة 9:30 مساءً.
وتنوعت أجندة فعاليات الصندوق بين ثقافية وفنية وموسيقية ودرامية ومسرحية، وتستعرضها "الوطن" بالمواعيد على النحو التالي:
السبت 13 رمضان
مركز الحرف التقليدية بالفسطاط: احتفالية سماع للإنشاد والموسيقي الروحية.
قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية.
قصر الأمير طاز: فرقة الأطفال للإنشاد الديني.
قصر الأمير بشتاك: حفل شباب الغناء العربي لمجموعة من الأصوات الذهبية.
الأحد 14 رمضان
مركز الحرف التقليدية بالفسطاط: البيت الفني للفنون الشعبية (الفرقة القومية للموسيقي الشعبية).
قبة الغوري: فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية بالاشتراك مع فرقة حسب الله.
بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية "الإنشاد الديني".
بيت الشعر العربي – بيت الست وسيلة: قراءات في الشعر الصوفي المصري.
مركز إبداع الطفل "بيت العيني": ورشة أضواء رمضانية.
الإثنين 15 رمضان
قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية.
بيت السحيمي: السيرة الهلالية مع فرقة الشيخ زين محمود.
الثلاثاء 16 رمضان
بيت السحيمي: السيرة الهلالية مع الشيخ رمضان الضوي وفرقة زين محمود.
مركز الإبداع الفني بالقاهرة: صالون مصر المبدعة "مسحراتي الوطن – فؤاد حداد".
قصر الأمير طاز: فرقة الفتيات للإنشاد الديني.
مركز إبداع الطفل "بيت العيني": ورشة اصنع فانوسك الساعة 8:30 مساءً.
بيت المعمار المصري "منزل علي لبيب": ندوة الحفاظ علي التراث البنائي بالمواد التقليدية.
الأربعاء 17 رمضان
قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية.
بيت السحيمي: السيرة الهلالية مع الشيخ عزت القرشي.
قصر الأمير طاز: البيت الفني للفنون الشعبية (الفرقة القومية للموسيقي الشعبية).
مركز طلعت حرب الثقافي: معرض رمضانيات بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاركاتير وصالون ذاكرة الوطن "غزوة بدر" مع إنشاد ديني للمنشد مصطفي محمد كمال.
مركز إبداع الطفل "بيت العيني": ورشة رمضان زمان الساعة 8:30 مساءً.
بيت المعمار المصري "منزل علي لبيب": ندوة ثقافة العمارة للأطفال والشباب بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة.
الخميس 18 رمضان
قصر الأمير بشتاك: حفل أوركسترا النور والأمل.
مركز طلعت حرب الثقافي: صالون بهجة الروح "رمضانيات".
مركز إبداع الطفل "بيت العيني": الإفطار الجماعي وحفلة كورال بيت العيني.
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: حفل موسيقي عربية للفنان "أحمد علي".
متحف أم كلثوم – المانسترلي: حفل ثنائي العود الفنان غسان اليوسف والفنانة دينا عبد الحميد.