أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية، حتى يوم 18 رمضان، على أن تبدأ جميع العروض الساعة 9:30 مساءً.

وتنوعت أجندة فعاليات الصندوق بين ثقافية وفنية وموسيقية ودرامية ومسرحية، وتستعرضها "الوطن" بالمواعيد على النحو التالي:

السبت 13 رمضان

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط: احتفالية سماع للإنشاد والموسيقي الروحية.

قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية.

قصر الأمير طاز: فرقة الأطفال للإنشاد الديني.

قصر الأمير بشتاك: حفل شباب الغناء العربي لمجموعة من الأصوات الذهبية.

الأحد 14 رمضان

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط: البيت الفني للفنون الشعبية (الفرقة القومية للموسيقي الشعبية).

قبة الغوري: فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية بالاشتراك مع فرقة حسب الله.

بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية "الإنشاد الديني".

بيت الشعر العربي – بيت الست وسيلة: قراءات في الشعر الصوفي المصري.

مركز إبداع الطفل "بيت العيني": ورشة أضواء رمضانية.

الإثنين 15 رمضان

قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية.

بيت السحيمي: السيرة الهلالية مع فرقة الشيخ زين محمود.

الثلاثاء 16 رمضان

بيت السحيمي: السيرة الهلالية مع الشيخ رمضان الضوي وفرقة زين محمود.

مركز الإبداع الفني بالقاهرة: صالون مصر المبدعة "مسحراتي الوطن – فؤاد حداد".

قصر الأمير طاز: فرقة الفتيات للإنشاد الديني.

مركز إبداع الطفل "بيت العيني": ورشة اصنع فانوسك الساعة 8:30 مساءً.

بيت المعمار المصري "منزل علي لبيب": ندوة الحفاظ علي التراث البنائي بالمواد التقليدية.

الأربعاء 17 رمضان

قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية.

بيت السحيمي: السيرة الهلالية مع الشيخ عزت القرشي.

قصر الأمير طاز: البيت الفني للفنون الشعبية (الفرقة القومية للموسيقي الشعبية).

مركز طلعت حرب الثقافي: معرض رمضانيات بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاركاتير وصالون ذاكرة الوطن "غزوة بدر" مع إنشاد ديني للمنشد مصطفي محمد كمال.

مركز إبداع الطفل "بيت العيني": ورشة رمضان زمان الساعة 8:30 مساءً.

بيت المعمار المصري "منزل علي لبيب": ندوة ثقافة العمارة للأطفال والشباب بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة.

الخميس 18 رمضان

قصر الأمير بشتاك: حفل أوركسترا النور والأمل.

مركز طلعت حرب الثقافي: صالون بهجة الروح "رمضانيات".

مركز إبداع الطفل "بيت العيني": الإفطار الجماعي وحفلة كورال بيت العيني.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: حفل موسيقي عربية للفنان "أحمد علي".

متحف أم كلثوم – المانسترلي: حفل ثنائي العود الفنان غسان اليوسف والفنانة دينا عبد الحميد.