أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن المخابرات التركية وبعض الفصائل السورية الموالية لها عمدت إلى نقل أكثر من 600 معتقل كردي لديها إلى جهة مجهولة.

وقال المرصد، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن الـ600 معتقل من أهالي عفرين، اعتقلتهم تركيا عقب سيطرتها على المدينة السورية، لافتا إلى أنه تم نقلهم من سجن "سجو" (سجن المعصرة) الواقع في منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جهة لا تزال مجهولة حتى اللحظة.

وأضاف المرصد أن صحة عدد كبير من هؤلاء المعتقلين تدهورت، خلال الفترة الماضية، نتيجة التعذيب السيئ الذي يوصم به (سجن المعصرة)، وسط مخاوف على حياة المعتقلين.