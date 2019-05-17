تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط قضيتين بالدقهلية وأسيوط في مجال جرائم التحويلات المالية غير المشروعة، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وضبط أحد الأشخاص، حاصل على ليسانس شريعة وقانون؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر "سائق يعمل بإحدى الدول العربية" مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية في أسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الثاني الذي يرسلها للأول داخل البلاد، ووصلت الأموال إلى مليون و500 ألف جنيه مصري.

كما ضبط أحد الأشخاص، عامل، بالدقهلية؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج من أبناء مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسعر أقل من السعر الرسمي يتراوح ما بين "5 إلى 10 قروش"، ووصلت الأموال لـ3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات اللازمة.