تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط 5 أشخاص مرتكبي واقعة سرقة سيارة نقل محملة بـ 57 طن "فول صويا" بالإكراه، بدائرة برج العرب، غربًا، والاستيلاء من قائد السيارة على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول، كما اعترفوا بسرقة سيارة أخرى محملة بـ20 طن فول صويا بقيمة 135 ألف جنيه.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بشأن تعرض أحد الأشخاص "سائق"، 40 عامًا، للسرقة بالإكراه من قبل 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي.

وأضاف في البلاغ، أنهم استولوا على السيارة قيادته المحملة بـ57 طن فول صويا عقب تحميلها من إحدى مصانع الزيوت الكائنة بدائرة القسم، في الاتجاه لتسليمها لإحدى الشركات بالمنزلة بالدقهلية، وعقب ذلك اصطحبوه كرها عنه بداخل سيارتهم ثم تركوه بإحدى المناطق بدائرة القسم، كما استولوا منه على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

أمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 5 عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وبإرشادهم جرى ضبط السيارة المستولى عليها بحمولتها لدى أحد الأشخاص "عاطل"، 38 عامًا، ومُقيم بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، وكذا السكين المُستخدم في تهديد قائد السيارة، والهاتف المحمول الخاص به، وإنفاقهم المبلغ المالي.

كما اعترف ثلاثة من المتهمين بقيامهم بالاشتراك مع آخر "محدد" بسابقة ارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل بمقطورة بحمولتها حوالي 20 طن فول صويا، تقدر قيمتها بمبلغ 135 ألف جنيه كرها عن قائدها بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

وأضاف المتهمين في التحقيقات، أنهم تصرفوا في الحمولة بالبيع لدى أحد الأشخاص "عاطل"، 33 عامًا، ومُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة "أمكن ضبطه"، وبمواجهته اعترف بشرائه الحمولة، وأضاف بعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة والتخلي عن السيارة فارغة "عُثر عليها".

أخطرت النيابة العامة، وجرىلا اتخاذ الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط باقي المتهمين، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة الأولى، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.