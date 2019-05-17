علمت صحيفة "عكاظ"، اليوم، أن رسوم "الإقامة المميزة" التي أقرتها المملكة العربية السعودية مؤخرا، ستحدد بنحو 100 ألف ریال سنويًا، بينما ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسم يصل إلى 800 ألف ریال.

ومن المتوقع أن تتيح "الإقامة المميزة" الفرصة للراغبين من كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم، بحسب الصحيفة.

وستعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين خصوصًا في التخصصات النادرة "إقامة مميزة"؛ للاستفادة منهم. ويمنح النظام الجديد المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم، والصحة، وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في المملكة.