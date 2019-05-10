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مارتن يول: لدي شرط للموافقة على تدريب الزمالك

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ضبط عاطل بحوزته 27 قطعة حشيش بالغربية

ضبط عاطل بحوزته 27 قطعة حشيش بالغربية

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خالد الجندي: "الإخوان والسلفيين" شتموا عائض القرني بعد اعتذاره

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الليالي الحلوة.. مسابقات حفظ القرآن وعروض فنية و«دورات كورة».. و«الفسح» بعد التراويح

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