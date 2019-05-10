بعد مرور حوالي عامين ونصف، من حديث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عنه، أعلنت المملكة اتجاهها لإلغاء نظام "الكفيل"، بعد إقرار مجلس الشورى نظام "الإقامة المميزة"، أول أمس، ما يوفر مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.

ووافق على النظام 76 عضوًا بالشورى السعودي، بينما عارضه 55 آخرين، ويتضح من معالم هذا النظام الرغبة في القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري نحو التوسع والشفافية، وفقا لموقع "العربية.نت".

التفاصيل الكاملة عن نظام الإقامة المميزة في السعودية

أنشأت المملكة مركزا يطلق عليه مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، وينقسم النظام الجديد إلى شقين، هما "إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة"، مع مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.

يمنح النظام الحديث أيضا المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

بينما قالت صحيفة "الرياض" إن هدف المملكة من النظام الجديد يتلخص في "استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة"، كما يهدف للإقامة إلى "منح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك".

وأكدت الصحف السعودية أن ذلك النظام الجديد سيدفع بعجلة الاقتصاد في المملكة، حيث سيساهم في خلق سوق التملك الحر للقطاع العقاري والسكني والتجاري للمدن الاقتصادية الجديدة، كما لاقي استحسانا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شروط نظام الإقامة المميزة في السعودية

ويشترط 6 بنود أساسية من أجل الحصول على هذه الإقامة التي تلغي لأول مرة نظام الكفيل كليا، وهم "وجود جواز سفر ساري المفعول، ملاءة مادية للمتقدم، أن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاما، إن كان داخل المملكة إقامة نظامية، كذلك تتطلب سجلا جنائيا خاليا من السوابق، تقريرا صحيا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها".

وحتى الآن، لم يتم تحديد التفاصيل الكاملة حول تكلفة الحصول على الإقامة المميزة، أو حجم الملاءة المالية المطلوبة عند الفرد لتسهيل حصوله على الإقامة.

ماذا قال ولي العهد السعودي عن مشروع البطاقة الخضراء

ويأتي نظام "الإقامة المميزة" ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، في مقابلة خاصة مع موقع "العربية"، عام 2016، التي أكد فيها أن مشروع "جرين كارد"، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في المملكة، وأنه سيكون رافدا من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

نظام الاقامة المميزة من ضمن برامج الرؤية

مجلس الشورى صورة فقط

pic.twitter.com/ueVA1KbchD — Majid (@imajid3) May 8, 2019

وأضاف أن من يعيشون في المملكة لا يخلقون أي عائد اقتصادي للسعودية، وتذهب أموالهم للخارج، موضحا أنه يهدف من خلال "البطاقة الخضراء" إعطاء الأجانب جزء من الحقوق للاستثمار والتحرك بحرية داخل السعودية، وأن هذا يدعم الاقتصاد السعودي.