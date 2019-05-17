قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن المتابعة مستمرة لأعمال توريد الأقماح للموسم الحالي بمختلف صوامع وشون المحافظة، لافتا إلى أنه يتم إعداد تقارير يومية بالكميات التي جرى توريدها، موضحا بها إجمالي ما تم توريده والذي وصل إلى 91 ألفا و329 طن قمح.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هناك تنسيق دائم بين الجهات المعنية بعملية استلام الأقماح سواء من صغار المزارعين أو التجار، مؤكدا أنه تم مراعاة تقديم كافة التسهيلات خلال الموسم الحالي كما تم التنبيه على القائمين على عملية التوريد بتذليل أية صعوبات يتم رصدها قد تؤثر علي عملية التوريد.

وأضاف الهجان، أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 ألف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل إلى 190 ألف طن، مؤكدا أن السعة التخزينية لصوامع وشوّن المحافظة تبلغ 205 آلاف و590 طن موزعة على عدد 4 صوامع و8 شون.