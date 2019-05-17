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حبس سائق دهس طفلا وألقى جثته أمام مقابر الأربعين في السويس

حبس سائق دهس طفلا وألقى جثته أمام مقابر الأربعين في السويس

محافظ أسيوط: ضخ المياه مستمر ولم يتأثر بكسر ماسورة الخط الرئيسي

محافظ أسيوط: ضخ المياه مستمر ولم يتأثر بكسر ماسورة الخط الرئيسي

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