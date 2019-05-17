شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية في البحيرة، حملة مكبرة على عدد من المصانع والمحلات التجارية ومحلات بيع الأسمدة في كفرالدوار.

وتمكنت الحملة، من ضبط 3 مصانع منظفات صناعية بدون ترخيص، وتنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات القياسية، وجرى ضبط كميات كبيرة من المنتجات النهائية والمواد الخام داخل تلك المصانع بلغت آلاف العبوات المختلفة الأحجام والأنواع منها عبوات صابون سائل وغيرها من أنواع المنظفات.

كما ضبطت الحملة 100 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع والتربح والكسب غير المشروع، و80 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة مخصصة لبنك التنمية الزراعي، تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع، وسيارة نصف نقل محملة بكمية قدرها 60 أسطوانة غاز منزلية، بغرض بيعها في السوق السوداء في غير المناطق المحددة.