تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، من إنقاذ سيدة مُسنة بواسطة سلم، بعد احتجازها داخل مسكنها في عقار قديم بالطابق الأخير، بدائرة الرمل أول، شرقًا، والتابع لحي شرق، إثر انهيار سقف إحدى الحجرات، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بسقوط جزء من أحد العقارات، بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولي حي شرق وعربات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص سقوط سقف إحدى الحجرات بالطابق الأخير من العقار المُشار إليه، وتصادف تواجد سيدة مسنة، تبلغ من العمر 65 عامًا.

فيما تمكنت القوات من إنقاذها وإخراجها سالمة، وذلك عقب تعذر خروجها من باب شقتها لتراكم الأنقاض، بالإضافة إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها.

أخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، بدائرة قسم شرطة الرمل أول، وتم إخطار مسؤولي حي شرق وغرفة عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.