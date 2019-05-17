طلبات جديدة من المستثمرين لإقامة مزارع نخيل في الفرافرة

قال اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن المركز تلقى طلبات جديدة من المزارعين والمستثمرين لإقامة مزارع نخيل جديدة بزمام المركز.

وأضاف الفحام، أن المركز يفحص 110 من هذه الطلبات، لتحديد مدى أحقية مقدمي هذه الطلبات ومطابقتها للإجراءات القانونية، تمهيدًا لتخصيص مساحات متنوعة من الأراضي لبدء أعمال الزراعة، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزراعة 2 مليون نخلة بزمام الوادي الجديد.

وأوضح الفحام، أن المركز يقدم كافة التسهيلات لراغبي إقامة مشروعات استثمار زراعي خاصة مزارع النخيل، بما يخدم التنمية الزراعية، ويوفر فرض عمل للشباب.