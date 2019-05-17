قال أحمد شمس مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى طرح 123 طن سلع ومواد غذائية لسكان المركز وقراه.

وأضاف أحمد، أنه جرى طرح 80 طن سكر، 40 طن زيت، و13 طن مكرونات، وكميات كبيرة من الأرز، مع وفرة في جميع السلع الاستهلاكية والمجمدات سواء أسماك أو لحوم برازيلية أو دواجن.

وأوضح أحمد، أنه جرى طرح لحوم سودانية، بسعر 85 جنيها للكيلو جرام الواحد، في فرع شركة المصرية لتجارة الجملة، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم المستوردة المجمدة بسعر 60 جنيهًا.

وأشار مدير إدارة تموين الفرافرة، إلى أن الإدارة تقدم خدماتها من خلال مكتب التموين بالمدينة والجاري تطويره ليصبح مركز خدمة مطور، ومكتب تموين بقرية الكفاح لتقديم الخدمات التموينية لـ7 وحدات محلية قريوة تابعة للمركز.