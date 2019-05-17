إذا كنت من محبي التغيير والتجارب الجديدة والمختلفة، ومللت من أكلات ووجبات الإفطار التقليدية في المطاعم والكافيهات، ترصد "الوطن" عددا من المطاعم التي تقدم وجبات الإفطار اللبناني.

مكسيم لاونچ

يوجد المطعم في دوان تاون مول القاهرة الجديدة، وتبدأ الأسعار من 190 جنيهًا، وتشمل "مشروب رمضان، مقبلات متنوعة، طبق رئيسي، حلويات".

بيت ورد

المطعم له عدد من الأفرع في المهندسين وبورتو كايرو وتيفولي دوم، ومُقسم إلى 3 أجزاء، جزء للمطعم، وآخر أمام بار المشروبات، والخير "outdoor".

ويتميز المطعم بالاستايل الكلاسيكي والورود التي تغطي جميع أجزائه، ويقدم خلال وجبات الإفطار عددا من الأطباق الرئيسية، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية والمشروبات الساخنة والرمضانية، وسعر الفرد 300 جنيه غير شامل الضريبة.

مطعم أيادينا اللبناني

يوجد المطعم في مول بوينت 90، بالإضافة إلى فروعه في سيتي ستارز والكوربة و6 أكتوبر.

ويقدم "أيادينا" في الإفطار بوفيه مفتوح لبناني يشمل الأكل والحلويات والمشروبات، وسعر الفرد 300 جنيه غير شامل الضريبة.

مطعم الوسوف

يوجد المطعم في الدقي، ويقدم على الإفطار أطباقا رئيسية من الأكل اللبناني، فضلًا عن الحلويات والمشروبات، وتتراوح أسعار الوجبات بين 190 و209 و240 و260 و290 جنيها.

عنب بيروت

يقدم المطعم وجبات إفطار لبنانية تتنوع بين الشوربة والمقبلات والمعجنات والمناقيش والمشويات، وله 3 أفرع في مصر الجديدة وكايرو فيستيفال والرحاب، ويختلف سعر الإفطار حسب الفرع.