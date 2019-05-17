ضبط رجال المباحث الجنائية في الغربية، اليوم، عاطل مسجل خطر بحوزته أسلحة وذخائر نارية بدائرة مركز السنطة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لمواجهه الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتى برئاسة الرائد محمد الدهراوي من ضبط "محمد ش.م" 30 سنة، عاطل، ومقيم بكفر الشيخ، بدائرة المركز وسبق اتهامه في عدد من القضايا، وبحوزته 9 أكياس من جوهر الحشيش المخدر، بوزن 1.5كجم، ومبلغ مالي وتم التحفظ علي المضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات تحرر محضر هذه الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .