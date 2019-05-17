على مدار 4 سنوات من ظهورها على أرض الواقع، استطاعت حملة "أنت أقوى من المخدرات" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحقيق العديد من النجاحات على أرض الواقع أبرزها المساهمة في علاج 300 ألف مريض، ذلك الرقم المتوقع زيادته مع انطلاق المرحلة الخامسة من الحملة مع بداية شهر رمضان، والمكونة من 3 إعلانات تلفزيونية، آخرهم الإعلان الثاني، الذي شارك به النجم العالمي محمد صلاح، والذي يستهدف التوعية بأضرار المخدرات.

"أنتَ مستنيك حاجات حلوة كتير، متتهزش! والفرصة لما تجيلك خد قرارك"، ذلك كان شعار الإعلان الثاني من المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، مستهدفا التوعية بأضرار المخدرات، فيما كان الإعلان الأول يدور حول التوعية بأضرار التدخين، ومن المقرر مع نهاية شهر رمضان إطلاق الإعلان الأخير والثالث عن الدمج المجتمعي للمتعافين والنظر إليهم باعتبارهم مرضى، ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع.

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: إعلان التدخين حقق 10 ملايين تفاعل

"الإعلان الأول من المرحلة الخامسة حقق تفاعلا كبيرا وصل إلى 10 ملايين تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي"، ذلك هو تعليق الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على ما حققه الإعلان، الذي استهدف التوعية بأضرار التدخين، لافتا لـ"الوطن"، إلى أن الإعلان الجديد الخاص بالتوعية بأضرار المخدرات، لاقى تفاعلا أيضا منذ اللحظات الأولى لإصداره عبر المنصات الإلكترونية، ما يضيف نجاحا جديدا للحملة في مرحلتها الخامسة.

"أنت أقوى من المخدرات" انطلقت عام 2015 وشارك بها النجوم تطوعا

وعن حملة "أنت أقوى من المخدرات"، فهي جزء من الخطة القومية لمكافحة الإدمان التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو عام 2015، والتي خصصت لها خط ساخن لاستقبال جميع الاتصالات والشكاوي، مستندة إلى دراسة حددت بدقة المفاهيم المغلوطة بين الشباب بشأن مشكلة المخدرات، بجانب تحديدها الدقيق للفئة المستهدفة وللرسائل الموجهة لكل فئة، والتقييم الدقيق لكل مرحلة ونتائجها.

وسعت حملة "أنت أقوى من المخدرات" منذ البداية على تنوع الأدوات الإعلامية ما بين "تنويهات تلفزيونية إذاعية، منصات التواصل الاجتماعي، أغاني وحفلات، إعلانات طرق، أعمال قصصية"، وذلك بمشاركة نجوم الفن والرياضة في الحملة تطوعا منذ المرحلة الأولى وحتى الخامسة الحالية.

نجوم عدة تطوعوا في المراحل المختلفة للحملة القومية لمكافحة الإدمان، ففي المرحلة الأولى اعتمدت الحملة على النجم محمد رمضان، في 7 تنويهات تلفزيونية إذاعية، مستهدفة تفنيد المفاهيم المغلوطة بين الفئات الحرفية وطلاب التعليم الفني حول تعاطي المخدرات، لتحقق تلك المرحلة نحو 7 مليون تفاعل مع الحملة، وزيادة طلب خدمات العلاج إلى 85%، وفقا للمعلومات الرسمية التابعة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتحت شعار "اختار حياتك" استهدفت المرحلة الأولى أيضا، تفنيد المفاهيم المغلوطة بين طلاب المرحلة الثانوية العامة حول تعاطي المواد المخدرة، واصلا حجم التأثير خلالها إلى 10 مليون تفاعل مع الحملة بجانب ارتفاع متابعي منصة الصندوق إلى مليون.

"الأهلي بيقولك أنت أقوى من المخدرات" ذلك كان شعار المرحلة الثانية من حملة أنت أقوى من المخدرات معتمدة على "النادي الأهلي" كبطل أساسي لها، مستهدفة نشر مفاهيم الحملة بين الشباب، متنوعة أسلوب انتشارها بين إعلانات الطرق والفاعليات الترويجية، لتحقق في نهايتها نحو 10 مليون تفاعل مع الحملة وارتفاع متابعي منصة الصندوق.

أما عن المرحلة الثالثة من الحملة فاعتمدت على إعلان واحد بطله النجم محمد صلاح، مستهدفا خلاله رصد التداعيات الخاصة بتعاطي المواد المخدرة وبشكل خاص على الأسرة، ووصل حجم التأثير في نهاية تلك المرحلة إلى 8 ملايين تفاعل مع الحملة وارتفاع متابعي منصة الصندوق إلى مليون ونصف.

المرحلة الرابعة من الحملة وصل حجم تأثيرها إلى 35 مليون تفاعل وزيادة حجم طلب العلاج إلى 400%

وتعد المرحلة الرابعة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" هي الأنجح من بين المراحل السابقة نظرا لحجم التأثير الذي حققته في جولتها الأولى من الوصول إلى 35 مليون تفاعل مع الحملة وارتفاع متابعي الصندوق إلى 2 مليون، وزيادة حجم طلب العلاج إلى 400%، ويرجع سبب نجاح تلك المرحلة إلى الاعتماد على النجم محمد صلاح في الأغنية التلفزيونية التي أداها الفنان محمد حماقي، مستهدفا بها تفنيد المفاهيم المغلوطة عن مشكلة تعاطي المخدرات في فئة المراهقين.

أما الجولة الثانية للمرحلة الخامسة، فاستهدفت توعية الأطفال بمخاطر التدخين والإدمان من خلال عمل قصصي مرسوم حمل اسم "أنت البطل"، والذي تم توزيع 50 ألف نسخة منه.

ووصلت حملة "أنت أقوى من المخدرات" مع بداية انطلاق مرحلتها الخامسة، للعديد من النتائج بينها المساهمة في تزايد أعداد المتقدمين للعلاج نحو "300 ألف مريض خلال 3 سنوات"، بجانب 70 مليون تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة صفحة صندوق من 5 آلاف إلى 2 مليون ونصف "86% من دون سن 35 عاما".